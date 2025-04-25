Названа неочевидная причина убийства генерала Москалика в Балашихе

Убийство генерал-лейтенанта Ярослава Москалика в Балашихе произошло в один день с вероятном приездом спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву. Не исключено, что замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ могли ликвидировать в том числе ради срыва переговоров РФ и США по украинскому урегулированию, сообщает SHOT .

25 апреля в СМИ начали обсуждать возможный приезд Уиткоффа в Москву, где он, как ожидалось, может провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Утверждалось, что самолет с американским спецпосланником мог утром приземлиться в аэропорту Внуково.

Вскоре после этого в подмосковной Балашихе произошел взрыв автомобиля. В оперативных службах заявляли, что причина происшествия — детонация бомбы. При взрыве в Балашихе погиб генерал Ярослав Москалик, подтвердил Следственный комитет.

«Предварительно, целью атаки мог быть не только высокопоставленный военный, но и срыв переговоров России и США по урегулированию на Украине — именно сегодня в Москву прилетел спецпосланник (президента США Дональда — ред.) Трампа Стив Уиткофф», — отмечает SHOT.