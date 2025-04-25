Самолет спецпосланника президента США Уиткоффа сел в аэропорту Внуково

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Самолет, предположительно, спецпосланника президента Соединенных Штатов Стива Уиткоффа сел в московском аэропорту Внуково. В пятницу у американского чиновника может пройти встреча с президентом России Владимиром Путиным, сообщает газета «Известия» .

Самолет, на котором предположительно летел Уиткофф, — Bombardier Global 7500. Он имеет статус бизнес-джета.

У самолета были скрыты серийный номер, направления движения, страна регистрации и иные данные.

Ранее Bloomberg сообщал, что Уиткофф может попросить у Путина на встрече отказаться от демилитаризации Украины.