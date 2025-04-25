Самолет из США влетел в Россию на фоне сообщений о встрече Путина и Уиткоффа
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Самолет из Соединенных Штатов влетел на территорию России. В пятницу ожидается встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, сообщает РИА Новости со ссылкой на Flightradar.
В Россию летит Bombardier Global 7500. Это бизнес-джет.
Серийный номер, страна регистрации, направления движения и другие данные скрыты.
Ранее Bloomberg писал, что Уиткофф на встрече с Путиным попросит отказаться от демилитаризации Украины. Этот момент могут прописать в мирном соглашении между государствами.