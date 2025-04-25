Самолет из США влетел в Россию на фоне сообщений о встрече Путина и Уиткоффа Политика сегодня в 09:53 Фото - © Wikipedia.org

Самолет из Соединенных Штатов влетел на территорию России. В пятницу ожидается встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, сообщает РИА Новости со ссылкой на Flightradar.