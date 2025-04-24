США якобы попросят Россию отказаться от достижения цели по демилитаризации Украины, это может быть закреплено в рамках мирного соглашения между Москвой и Киевом, утверждает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. Ожидается, что эту тему поднимет спецпредставитель главы США Стивен Уиткофф в ходе следующих переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

В статье говорится, что Белый дом предложит России согласиться на то, чтобы Украина могла иметь «адекватно оснащенные и укомплектованные» вооруженные силы и собственный оборонный сектор.

Вместе с тем США хотят, что Россия якобы «отдала» Украине Запорожскую АЭС, чтобы впоследствии станция перешла под американский контроль для «управления энергоснабжением обеих сторон», утверждает агентство.

«США также хотят обеспечить Украине проход через реку Днепр и вернуть [занятые] Россией земли в Харьковской области», — добавляется в статье.

Кремль и Белый дом пока не комментировали эту информацию.

Стоит отметить, что российские власти исключали передачу контроля над Запорожской АЭС третьим странам. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин также подчеркивал, что мирное решение на Украине подразумевает признание действующих границ России, а также демилитаризацию и денацификацию украинского государства.