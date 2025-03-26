Новак ответил, может ли Россия «поделиться» правами на ЗАЭС с Трампом

Россия на рассматривает идею совместного с США управления Запорожской АЭС, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По словам политика, ему «такие факты неизвестны», сообщает ТАСС .

«Я думаю, что по атомной электростанции такой ситуации не рассматривается», — высказался Новак в беседе с журналистами.

Ранее ряд СМИ утверждал, что Россия якобы может передать ЗАЭС под контроль Украины или согласиться на совместное с США или международными организациями управление станцией.

На этот счет постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва ни при каких условиях не передаст Запорожскую АЭС под контроль Украины или другого государства. МИД РФ также подчеркивал, что ни одна из третьих стран не получит контроль над атомной станцией в Запорожской области.