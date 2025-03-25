МИД РФ: передача контроля над ЗАЭС Украине или другой стране невозможна

Министерство иностранных дел России категорически исключает возможность передачи контроля над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) каким-либо третьим сторонам. Согласно заявлению ведомства, интеграция ЗАЭС в российскую энергетическую систему является уже состоявшимся событием, которое мировому сообществу необходимо принять как данность, пишет ТАСС .

Российское внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что в соответствии с нормами международного права именно государство несет основную ответственность за обеспечение ядерной безопасности на своей территории. В случае Запорожской АЭС такую ответственность может нести исключительно Россия.

МИД РФ однозначно дали понять, что ни Украина, ни какая-либо другая страна не получит контроль над станцией, так как это противоречит позиции России по данному вопросу.

Российский МИД высказался также против совместного управления Запорожской АЭС с другими странами, подчеркивая отсутствие подобных случаев в мировой практике. Ведомство отметило, что такая ситуация создаст сложности с обеспечением ядерной безопасности и решением вопросов ответственности за возможный ядерный ущерб.

Москва также выразила обеспокоенность тем, что тесное взаимодействие украинской стороны с разведывательными службами стран НАТО, обладающими значительным потенциалом для диверсионной деятельности, делает невозможным даже временное присутствие представителей этих государств на территории ЗАЭС.

Российская сторона считает нелогичным вовлечение международных организаций в работу станции, поскольку ни одна из них не обладает необходимыми полномочиями или квалификацией для управления ядерными объектами.