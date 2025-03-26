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Ульянов: Россия ни при каких условиях не передаст никому контроль над ЗАЭС

Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале сообщил, что РФ ни при каких условиях не передаст Запорожскую АЭС под контроль Украины или какой-либо другой страны.

Таким образом он прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о якобы возможной передаче ЗАЭС Украине или установлении совместного контроля над АЭС с Украиной, США или международными организациями. МИД России выпустил в связи с этим заявление.

«Суть заявления очень короткая: ни в коем случае», — отметил Ульянов.

Ранее сообщалось, что министерство иностранных дел России категорически исключает возможность передачи контроля над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) каким-либо третьим сторонам. Согласно заявлению ведомства, интеграция ЗАЭС в российскую энергетическую систему является уже состоявшимся событием, которое мировому сообществу необходимо принять как данность.