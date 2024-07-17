Названа еще одна возможная причина крушения SSJ-100 под Коломной

Неправильная установка двух из четырех датчиков угла атаки во время техобслуживания Sukhoi Superjet 100 могла спровоцировать крушение воздушного судна, сообщают « Известия » со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их данным, когда лайнер взлетел, из-за отклонения датчиков угла атаки и недостоверных показаний произошла активация системы защиты. Она посчитала, что воздушное судно слишком резко набирает высоту, а затем направила самолет в землю. Пилоты просто не смогли вовремя распознать эту ошибку и совершить маневр, который бы позволил им избежать столкновения с землей.

Источники также утверждают, что правила эксплуатации нарушил один из техников Луховицкого авиазавода, неправильно установивший датчики угла атаки. По их мнению, замену электроники должны были осуществлять два специалиста, чтобы исключить любые ошибки.

На этот факт косвенно указывает и то, что спустя два дня после авиакатастрофы компания-разработчик Superjet выпустила письмо, в котором говорится о необходимости строгого соблюдения руководства по эксплуатации при замене датчиков угла атаки на SSJ.

Самолет Sukhoi Superjet 100 разбился под Коломной 12 июля. Он совершал тестовый полет, направляясь после ремонта с завода в Луховицах в аэропорт Внуково.

В результате трагедии погибли трое членов экипажа. По факту крушения СК возбудил уголовное дело.