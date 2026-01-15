Названа еще одна причина, почему Скляр совершил суицид

Финансовые трудности могли подтолкнуть бывшего заместителя министра труда Алексея Скляра к решению совершить суицид. Предприятие, основанное им с молодой супругой Алиной, оказалось убыточным, что не позволяло экс-чиновнику обеспечивать достойный уровень жизни семьи и поддерживать в порядке дорогостоящий дом в престижном районе Новой Москвы, сообщает SHOT .

Предварительно известно, что IT-компания, руководила которой 33-летняя Алина, за 2024 год получила немногим более 300 тыс. рублей выручки, а в 2025 году ситуация оставалась неблагополучной. Пара активно пыталась продвигать свое дело, рекламируя свои продукты как «уникальные в своем роде». Предполагается, что проблемы в финансовой сфере привели к конфликтам между супругами.

Роман между Алиной и Алексеем завязался в период его работы в министерстве труда. Окружение также отмечает, что после ухода с государственной службы у бывшего чиновника возникли серьезные проблемы со злоупотреблением спиртным.

Алина в беседе с журналистами подтвердила наличие сложностей у мужа, однако стала отрицать связь его самоубийства с их личными разногласиями. Она также опровергла информацию о насилии со стороны супруга.

Ранее сообщалось, что перед тем, как свести счеты с собственной жизнью, Скляр разослал знакомым сообщение, в котором обвинил в случившемся свою супругу. К моменту, когда к дому экс-чиновника приехали спасатели, он был уже мертв. Дверь в жилье была открыта, а тело мужчины лежало возле порога. На опознание погибшего приезжала первая жена Скляра — Юлия.

