Избивал даже беременную: как складывались отношения Скляра с новой женой

Mash: экс-замглавы Минтруда Скляр бил свою новую жену даже во время беременности

Экс-замглавы Минтруда Алексей Скляр недавно женился на 33-летней Алине, с которой был в отношениях минимум с 2023 года. Ее родственники заявили, что мужчина регулярно избивал новую супругу, даже когда она была беременна, сообщает Mash .

Семейная жизнь у Скляра с женой не сложилась. После увольнения у него начались проблемы с деньгами. На этом фоне он часто ругался с новой супругой. После очередного скандала девушка перебралась к родственникам.

Те рассказали, что Скляр регулярно избивал Алину, срывая на ней злость. Это происходило даже во время ее беременности и после. Девушка родила месяц назад. Сейчас она находится в Кабардино-Балкарии с родными. Муж умолял ее вернуться, но та отказалась. Это могло стать причиной его самоубийства.

Известно, что Алина в 2024 году стала директором компании по разработке программного обеспечения с офисом в «Москве-Сити». При этом в фирме других сотрудников нет. Девушке предстоит делить наследство супруга с его двумя совершеннолетними сыновьями от первого брака.

Тело Скляра нашли в его частном доме в Новой Москве. Предварительно, он мог покончить с собой. По данным SHOT, рядом с трупом было найдено оружие.

Незадолго до трагедии 50-летний Скляр отправил друзьям сообщение, в котором обвинил в своей смерти жену. Следователи разбираются в обстоятельствах трагедии.

