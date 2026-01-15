Экс-жена Скляра приехала на опознание его тела в Новую Москву

Появились первые видеокадры с территории загородного дома в Новой Москве, где совершил суицид экс-замминистра Минтруда Алексей Скляр. На опубликованных кадрах видно коттедж 50-летнего мужчины, который жил там после расторжения первого брака. Экс-супруга Юлия приехала на опознание, сообщает SHOT .

В настоящее время на территории усадьбы ведут работу криминалисты и следователи. К месту происшествия прибыла бывшая супруга погибшего для процедуры опознания. Юлии, которой также 50 лет, правоохранители разрешили войти внутрь здания.

После расставания с ней Скляр создал новую семью с 33-летней Алиной. Как рассказывают знакомые пары, в их отношениях последние месяцы часто возникали серьезные конфликты.

Ранее сообщалось, что перед самоубийством Скляр разослал сообщения знакомым о том, что в его смерти виновата жена. Предполагается, что речь может идти о молодой супруге бывшего чиновника, которой теперь может грозить срок до 15 лет лишения свободы. Следствие может начать проверку по статье о доведении до самоубийства.

