«До 15 лет тюрьмы»: что грозит жене экс-замминистра Скляра после его гибели

После гибели бывшего заместителя министра труда и соцзащиты РФ Алексея Скляра, который, по данным СМИ, возложил ответственность за случившееся на супругу, следствие может начать проверку по статье о доведении до самоубийства. В этом случае женщина рискует стать фигурантом уголовного дела, а санкции по статье 110 УК РФ могут доходить до 15 лет лишения свободы, сообщил РИАМО адвокат Александр Бенхин.

«По статье 110 УК ей теоретически может грозить от 8 до 15 лет лишения свободы, если будет доказано, что имели место отягчающие обстоятельства и что она действительно довела его до самоубийства. В таком случае это квалифицируется как особо тяжкое преступление», — сказал Бенхин.

Он добавил, что, если же речь идет о части первой, то есть без отягчающих обстоятельств, то санкция там мягче — от 2 до 6 лет лишения свободы.

«В случае суицида очень часто возбуждают уголовное дело, чтобы были процессуальные основания для выемок, обысков, проверок и так далее. То есть чтобы можно было установить, что именно произошло. Если еще есть записка, то жену, как минимум, будут опрашивать и допрашивать в статусе свидетеля. Фактически это грозит тем, что она становится фигурантом уголовного дела», — разъяснил адвокат.

Бенхин, тем не менее, отметил, что процент обвинительных приговоров по таким делам, связанным с доведением до самоубийства, крайне низкий.

«Как правило, такие дела разваливаются, потому что сама статья „доведение до самоубийства“ предполагает систематические действия: издевательства, избиения, давление, распространение порочащей информации и так далее. Обычные семейные ссоры и внутренние конфликты между супругами под эту статью, как правило, не подпадают», — рассказал эксперт.

Он резюмировал, что с большой вероятностью в итоге ей ничего не грозит.

«Определенные неудобства она, безусловно, может испытывать: участие в следственных действиях, допросы, статус свидетеля или фигуранта на этапе проверки — все это неприятные и психологически тяжелые вещи, которые сейчас, скорее всего, ей предстоит пережить», — резюмировал адвокат.

Тело бывшего замглавы Минтруда Алексея Скляра нашли в его частном доме в Новой Москве. Он обвинил в своей же смерти супругу. Новая молодая жена чиновника Юлия не смогла прокомментировать трагедию журналистам из-за того, что находится в состоянии сильного эмоционального потрясения.

