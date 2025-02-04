Назвал жуткие подробности: отчим признался в убийстве мальчика в Черняховске

Следком опубликовал видео, в рамках которого обвиняемый в убийстве семилетнего мальчика в Калининградской области подробно рассказывает, как начался конфликт, а после показывает, где и как прятал тело ребенка. Ролик опубликован на официальном сайте СУ СК РФ по Калининградской области .

По словам обвиняемого, конфликт начался из-за того, что ребенок не хотел заниматься физкультурой. Мужчина уточнил, что несколько раз заходил в комнату к мальчику и говорил, что ему нужно заняться зарядкой, но тот продолжал лежать. Тогда отчим взбесился, схватил пасынка за одежду и поднял с кровати, после чего совершил действия, которые привели к смерти мальчика.

После этого злоумышленник нашел большую сумку, в которую спрятал тело пасынка, и показал, как топил его в ближайшем водоеме.

«Наложил сюда сбоку кирпичей (показывает, как кладет камни в карман сумки, где лежало тело ребенка — ред.). Спустился в воду туда, поставил сумку, но она начала всплывать. Я нагнулся, начал ее притапливать. Собрал сайдинг (строительный мусор на берегу — ред.), бросил туда же. Здесь лежала оконная рама. Я ее притащил, бросил на сайдинг и быстро ушел», — рассказал мужчина в ходе следственного эксперимента.

Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, включая судебно-медицинские и биологические.

В Черняховске Калининградской области мужчина убил пасынка, затем участвовал в его поисках, так как мать заявила, что ребенок якобы пропал после ссоры дома. Позднее женщина призналась, что ее сожитель убил мальчика и утопил тело с кирпичами в ближайшем водоеме. Позднее жители города организовали стихийный мемориал памяти.