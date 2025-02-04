Отчим убил ребенка в Черняховске и выбросил тело в воду в мешке с кирпичами

В населенном пункте Черняховск Калининградской области РФ исчез семилетний мальчик Данил. Оказалось, что его забил до смерти отчим, а мать помогла избавиться от трупа, написала заявление о пропаже и делала вид, что занимается поиском ребенка, сообщает SHOT .

Мальчик исчез 2 февраля. Уже 3 февраля мать и отчим пропавшего написали заявление в полицию.

Во время беседы с правоохранителями сказали, что между ними и Данилом произошла ссора. Они пригрозили, что сдадут ребенка в детский дом. После этого мальчик якобы покинул квартиру, вышел на улицу, но так и не пришел обратно.

Данилу больше дня искали в Черняховске волонтеры и сотрудники полиции. Мать и отчим делали вид, что тоже ищут сына. Однако во время дальнейших допросов следователей женщина не выдержала.

Она сказала, что ребенка убил его отчим. Мужчина часто бил и ее, и мальчика. Однако в последний раз нанес слишком сильные удары.

Правоохранители провели задержание отчима. Он признался в том, что убил ребенка.

Затем отчим показал полицейским, где спрятано тело. Оно находилось в водоеме рядом с домом. Мужчина и женщина поместили труп в мусорный пакет, который наполнен кирпичами.

Сотрудники Следкома открыли уголовное дело. Правоохранители беседуют с отчимом и матерью.

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