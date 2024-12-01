В Иркутске отчим выкинул 17-летнюю падчерицу в окно из-за сексуальной одежды

Житель Иркутска выбросил 17-летнюю падчерицу из окна 4-го этажа из-за слишком откровенного наряда. У школьницы диагностировали сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму, сообщает SHOT .

Инцидент произошел 28 октября на улице Розы Люксембург. У 42-летнего Баходира и его падчерицы произошел конфликт из-за слишком откровенного, по мнению мужчины, наряда школьницы. В ходе ссоры отчим избил 11-классницу, а затем выкинул ее в окно из квартиры 4-го этажа.

Пострадавшую госпитализировали в городскую больницу. Врачи диагностировали у подростка закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и сочетанную травму. В настоящее время девушка находится в тяжелом состоянии.

Правоохранительные органы задержали Баходира. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Фигуранту грозит до 10 лет тюремного заключения.

Выяснилось, что Баходир с женой воспитывают 7 детей. При этом пострадавшая 17-летняя падчерица является самой старшей.

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