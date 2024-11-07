Житель Казани пытался лишить девственности 11-летнюю дочь

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34-летний житель Казани пытался лишить девственности свою 11-летнюю дочь-пятиклассницу. Он произвел в отношении ребенка действия сексуального характера, сообщает KazanFirst .

Мужчину задержали 19 апреля этого года в его доме на улице Короленко. По информации следствия, житель Казани пытался изнасиловать 11-летнюю дочь.

Сначала мужчина соблазнял девочку и обнимал ее. Ребенок начал сопротивляться. После этого мужчина зашел в ванную комнату и произвел в отношении пятиклассницы действия сексуального характера.

После задержания жителя Казани доставили в отдел полиции, а оттуда — в следственный комитет. Ему избрали меру пресечения в виде ареста.

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