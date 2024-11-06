Игры в чупа-чупс: детская кукла помогла разоблачить отчима-педофила в Подмосковье

В Подмосковье детская кукла помогла разоблачить 22-летнего педофила, который играл во взрослые игры с 4-летней дочерью своей сожительницы, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Инцидент произошел в Ивантеевке. Четырехлетняя девочка находилась в гостях у бабушки с дедушкой и играла с любимой куклой. Мама решила прислушаться, что именно дочь так увлекательно рассказывает игрушке, и пришла в ужас.

Малышка делилась с куклой подробностями «игры в чупа-чупс» со своем 22-летним отчимом. Мужчина заставлял девочку играть во взрослые игры с октября прошлого года, когда он начал сожительствовать с мамой ребенка.

При этом отношение отчима к девочке со стороны могло показаться идеальным. Мужчина забирал ее из детсада, кормил и отправлял возлюбленной видео с совместных прогулок. Однако недавно пара рассталась, так как мама девочки нашла в телефоне кавалера переписку с другой женщиной.

Близкие молодого человека уверены, что мама пострадавшей девочки все выдумывает и таким образом хочет отомстить бывшему за измену.

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