Педофил надругался над 8-летней племянницей в Москве

В столичной Капотне мужчина надругался над 8-летней дочкой своей младшей сестры, ребенок долго не рассказывал о случившемся, сообщает «МК: срочные новости» .

Пострадавшая второклассница живет с родителями и трехлетним братом, у них благополучная семья. Раз в месяц мама отводила дочку к 63-летней бабушке и своему старшему брату. В июне школьница также пришла в гости к родственникам, но в этот день бабушка ушла на работу, поэтому девочка осталась наедине с дядей. Тогда-то и случилась трагедия.

О произошедшем школьница случайно рассказала подружке в классе. А девочка в общих чертах объяснила все маме, которая сразу позвонила матери жертвы.

Дядя-насильник всегда был необщительным. При этом ранее он выучился на психолога. Мужчина не работал, а жил за счет матери. Только недавно он устроился в одну из компаний по обслуживанию водоканала. Он не был женат, детей у него нет.