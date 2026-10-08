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Возгорание случилось на шахте в Коми

На шахте «Комсомольская» в Республике Коми произошло возгорание. Работники были эвакуированы, сообщает РЕН ТВ .

Пожар вспыхнул в вентиляционном уклоне на глубине 600 метров. Из-за этого сотрудников вывели на поверхность.

Ранее в компании «ВоркутаУголь» рассказали, что на шахте ввели в действие план ликвидации аварии. В это время под землей находился 41 человек.

Пострадавших в результате произошедшего нет.

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