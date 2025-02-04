Стихийный мемориал организовали жители Черняховска после убийства мальчика

В Черняховске Калининградской области жители несут цветы и мягкие игрушки к стихийному мемориалу, который появился в населенном пункте после новостей о том, что отчим убил семилетнего мальчика, сообщает РИА Новости .

На опубликованном кадре видно, что на стихийном мемориале установили большой портрет погибшего ребенка, а вокруг него возложили десятки красных гвоздик, мягких игрушек и свечей разного формата. Люди приходят почтить память мальчика, которого отчим избил до смерти, а затем вместе с матерью спрятал его тело.

По данным следствия, тело убитого ребенка нашли в мусорном мешке, наполненном кирпичами и сброшенном в водоем рядом с домом, где мальчик жил с матерью и отчимом-убийцей. Подозреваемого в преступлении уже задержали, с ним работают компетентные сотрудники.

По одной из версий, мать мальчика знала, что случилось с ее сыном, и даже помогала спрятать тело. Но в итоге не выдержала эмоциональной нагрузки во время поисковой операции, развернувшейся в Черняховске, и рассказала правду.