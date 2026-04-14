Напавший на букмекерскую контору во Владикавказе мужчина был футбольным судьей

Напавший на букмекерскую контору во Владикавказе мужчина часто брал микрозаймы на ставки. Он также работал футбольным судьей в чемпионате РСО-Алании, сообщает Mash .

Задержанный — 36-летний Руслан Л. Он работал на матчах первым и вторым помощником рефери. Судя по всему, он начал ставить ставки, когда еще был судьей.

Мужчина зарегистрировался в одной и букмекерских контор в 2017 году. Также он был клиентом микрофинансовых организаций — он брал у них деньги на ставки. Долги он не выплачивал. На данный момент мужчина должен выплатить судебным приставам около 17,5 тыс. рублей.

Во вторник он с ружьем напал на букмекерскую контору на улице Кирова. Неадекват потребовал, чтобы ему вернули крупную сумму денег, которую он проиграл на ставках. Нападавший ранил сотрудницу заведения, но та успела вызвать силовиков.

Затем мужчина взял в заложники кассиршу. Прибывшим на место силовикам пришлось выстрелить ему в ногу, после чего его задержали.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.