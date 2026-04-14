Ипотека за недострой: крымчанка объявила голодовку из-за обмана застройщика

Жительнице Крыма, обманутой застройщиком, нужно платить ипотеку за недостроенный дом. Банк не дает ей кредитные каникулы, из-за чего крымчанка была вынуждена объявить голодовку, пока власти не помогут разрешить ситуацию, сообщает «Осторожно, новости» .

По словам женщины, в 2024 году она взяла ипотеку на строительство частного дома в селе Добром. Стройка началась, но уже осенью остановилась и не продолжается. Застройщик оказался мошенником, который обманул уже десятки людей из Крыма.

Другого жилья у семьи нет. Теперь женщина выплачивает ипотеку за недостроенный дом. Она вынуждена жить с двумя детьми у родителей. Муж не может помочь в ситуации с застройщиком, так как он уже 4 года служит в зоне СВО.

По словам обманутой, если дом не достроят в срок, процентная ставка по льготной ипотеке автоматически вырастет. Сумма выплат вырастет настолько, что женщина не сможет их вносить. Она обращалась к властям, но те посоветовали ей строить дом за свои деньги, продолжать платить ипотеку, а затем отдать готовое жилье банку под залог.

При этом банк не выдал крымчанке кредитные каникулы. Она приехала в Москву и объявила голодовку. Женщина просит федеральные власти помочь ей.

Между тем несколько семей участников СВО, в том числе из Крыма, выплачивают ипотеку за полуразрушенные дома из-за обмана строительной фирмы. Пострадавшие обращаются во все инстанции и требуют решить вопрос.

