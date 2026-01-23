Ипотека за руины: стройфирма обманула жен бойцов СВО в нескольких регионах РФ

Несколько семей участников СВО выплачивают ипотеку за полуразрушенные дома из-за обмана строительной фирмы. Пострадавшие обращаются во все инстанции и требуют решить вопрос, сообщает Baza .

Так, например, семья одного из военнослужащих взяла льготную ипотеку в Крыму в 2024 году. Застройщику были перечислены 5,3 млн рублей, но за год стройки был возведен лишь фундамент. Затем работы и вовсе прекратились.

Жена другого участника СВО и многодетная мать столкнулась с таким же обманом. Застройщик успел возвести стены, но затем пропал. Впоследствии экспертиза признала постройку аварийной.

Пострадавшие семьи не получили ипотечные квартиры в срок. При этом процентная ставка автоматически вырастет, а выплаты станут слишком большими.

В Ростовской области семьи военных также пожаловались на застройщика. Фонд поддержки военных при правительстве региона пообещал помочь им с ипотекой. Семьи из Крыма надеются на такую же помощь.

Всего застройщик обманул 290 человек, в том числе 25 семей военных, в двух регионах. Общий ущерб оценивается в 500 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупных размерах. Двух подозреваемых арестовали, еще одного разыскивают.

Между тем цены на первичном рынке жилья в Ростове-на-Дону увеличились на 196% за последние 5 лет, достигнув 159,8 тыс. рублей за кв. м к декабрю 2025 года.

