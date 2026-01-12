Стоимость жилья в новостройках Ростова выросла почти втрое за 5 лет

Цены на первичном рынке жилья в Ростове-на-Дону увеличились на 196% за последние пять лет, достигнув 159,8 тысячи рублей за квадратный метр к декабрю 2025 года, сообщил директор агентства недвижимости Immobily Алексей Олейников, сообщает rostovgazeta.ru .

За пять лет стоимость квадратного метра в новостройках Ростова-на-Дону выросла почти втрое — с 54 тысяч рублей в январе 2020 года до 159,8 тысячи рублей к концу 2025 года. Такие данные приводит компания «Домострой Профи».

Директор агентства недвижимости Immobily Алексей Олейников отметил, что резкий рост цен был вызван переходом на проектное финансирование, введением льготной ипотеки и ажиотажным спросом в период пандемии. В 2020–2021 годах доступные кредиты привели к массовой покупке квартир, что позволило застройщикам реализовать значительные объемы жилья на ранних этапах строительства.

В 2022 году рынок временно замедлился, но уже в 2023 году продажи достигли рекордных показателей — было заключено около 33 тысяч договоров долевого участия. Однако в 2024 году повышение ключевой ставки и сокращение государственных программ почти вдвое снизили количество сделок. В 2025 году спрос вновь вырос из-за изменений условий семейной ипотеки.

По словам Олейникова, основными причинами дальнейшего роста цен стали высокая ключевая ставка, удорожание проектного финансирования, рост стоимости стройматериалов и дефицит рабочей силы. Эксперт прогнозирует, что в 2026 году цены продолжат расти из-за повышения НДС и других изменений, а снижение ключевой ставки уже не сможет сдержать удорожание жилья.

