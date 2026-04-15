Для хвороста и маковника разработали ГОСТ в России

В России создали стандарт для приготовления хвороста и маковника. Он включен в проект первого ГОСТа традиционной русской кухни, сообщает РИА Новости .

Согласно документу, тесто для хвороста готовится из пшеничной муки, растительного масла и сахарной пудры. При этом допускается добавление яиц, молока или сметаны, сливочного масла, а также крепких спиртных напитков — рома, водки или коньяка.

Готовое тесто раскатывают, нарезают полосками или фигурками, после чего обжаривают во фритюре до золотистой хрустящей корочки. Перед подачей изделие посыпают сахарной пудрой.

Отдельно в проекте ГОСТа приводится определение маковника: это кондитерское изделие, которое готовится из макового семени, уваренного с медом, а затем сформованного в виде небольших лепешек или пластинок. Можно заменить мед на медово-сахарный сироп.

