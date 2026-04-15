Вэнс заявил о готовности США к сделке с Ираном

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс в ходе выступления на форуме в Университете штата Джорджия сообщил, что президент США Дональд Трамп намерен заключить соглашение с Ираном, сообщают « Известия ».

По его словам, американский лидер хочет добиться масштабной договоренности.

«То, что он предлагает Ирану, является очень простым, но, откровенно говоря, ни у одного другого президента не было возможности сделать это», — отметил Вэнс.

При этом он подчеркнул, что Трамп не рассчитывает на «маленькую сделку».

Договоренность о перемирии между США и Ираном истекает уже 22 апреля. Страны обсуждают возможность продлить его.

