Вэнс заявил о готовности США к сделке с Ираном
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс в ходе выступления на форуме в Университете штата Джорджия сообщил, что президент США Дональд Трамп намерен заключить соглашение с Ираном, сообщают «Известия».
По его словам, американский лидер хочет добиться масштабной договоренности.
«То, что он предлагает Ирану, является очень простым, но, откровенно говоря, ни у одного другого президента не было возможности сделать это», — отметил Вэнс.
При этом он подчеркнул, что Трамп не рассчитывает на «маленькую сделку».
Договоренность о перемирии между США и Ираном истекает уже 22 апреля. Страны обсуждают возможность продлить его.
