В России может появиться единый порядок заселения студентов в общежития

Минпросвещения и Минобрнауки РФ предложили утвердить типовой регламент предоставления общежитий студентам. Документ может вступить в силу с 1 сентября, сообщает РИА Новости .

Согласно документу, чтобы получить место в общежитии, студенту необходимо написать заявление и приложить к нему документы, подтверждающие очное или заочное обучение, отсутствие прописки и собственного жилья в месте нахождения учебного заведения, а также другие бумаги, предусмотренные локальными актами.

Для того чтобы студенческую семью признали нуждающейся в отдельной комнате, дополнительно потребуются документы о заключении брака, рождении или усыновлении одного и более детей, а также сведения о возрасте обучающегося.

Решение о предоставлении жилья будет принимать специальная комиссия, создаваемая в образовательной организации.

