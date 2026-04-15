За время эскалации между США, Израилем и Ираном пострадала одна россиянка
Одна россиянка получила ранения во время конфликта на Ближнем Востоке. Однако ее состояние не вызывает беспокойства, сообщает ТАСС.
Как заявил заявил директор консульского департамента МИД России Алексей Климов, из-за упавшего сбитого беспилотника в эмирате Абу-Даби пострадала россиянка, проживающая в ОАЭ.
Женщина сама обратилась за медпомощью.
Глава департамента МИД подчеркнул, что официальных данных о других пострадавших россиянах не поступало.
