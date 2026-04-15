За время эскалации между США, Израилем и Ираном пострадала одна россиянка Происшествия сегодня в 03:45

Одна россиянка получила ранения во время конфликта на Ближнем Востоке. Однако ее состояние не вызывает беспокойства, сообщает ТАСС.

Как заявил заявил директор консульского департамента МИД России Алексей Климов, из-за упавшего сбитого беспилотника в эмирате Абу-Даби пострадала россиянка, проживающая в ОАЭ. Женщина сама обратилась за медпомощью. Глава департамента МИД подчеркнул, что официальных данных о других пострадавших россиянах не поступало.