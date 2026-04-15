Крупный лесной пожар вспыхнул в Хабаровском крае

По данным министерства лесного хозяйства и лесопереработки региона, площадь возгорания составляет 3 050 га. Огонь распространяется в 5,2 км к юго-западу от села Томского. К тушению привлечены 36 человек и 4 единицы техники.

Причина пожара — действия местных жителей.

Всего в регионе зарегистрировано еще три возгорания, и все они находятся вблизи населенных пунктов. В том числе пожар на площади 650 га зафиксирован в 3,9 км от села Болонь Амурского района, а также два небольших очага возгорания у села Дада Нанайского района — их в настоящее время ликвидируют. Общая площадь всех пожаров в крае превышает 3,7 тыс. га. За сутки удалось потушить одно возгорание на 444 га недалеко от села Падали Амурского района.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.