Самолет подал сигнал бедствия в аэропорту во Владивостоке
Во Владивостоке самолет RA-73680 авиакомпании «Аврора» подал сигнал бедствия прямо в аэропорту, сообщает SHOT.
Инцидент произошел около часу назад. Код указывает на чрезвычайную или аварийную ситуацию на борту.
Согласно онлайн-картам, воздушное судно прервало взлет и остановилось в дальней части аэропорта.
Точных данных о случившемся пока нет. Кроме того, на данный момент на сервисах отслеживания нет истории перемещения этого воздушного судна.
