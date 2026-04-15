Трамп заявил, что война с Ираном близится к завершению

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что американская операция против Ирана близка к своему завершению, сообщает ТАСС со ссылкой на Fox News.

«Я полагаю, что она близка к завершению. Я вижу ее как очень близкую к завершению», — сказал он в беседе с ведущей Марией Бартиромо.

По словам американского лидера, если бы он «поднял ставки» в этом конфликте, то Ирану «потребовалось бы 20 лет на восстановление».

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс при выступлении на форуме в Университете штата Джорджия сообщил, что президент США Дональд Трамп намерен заключить соглашение с Ираном.

