Гид рассказал о скрытых тропах в районе исчезновения семьи Усольцевых
В горно-таежной местности Кутурчинского Белогорья, где в сентябре во время турпохода пропала семья Усольцевых, находится множество незаметных, тайных тропинок и маршрутов, сообщает ТАСС.
Как рассказал гид по Белогорью Алексей Исиченко, заблудиться в этих местах очень легко. Местность в этом районе достаточно отличается.
«Во-первых, тем, что это место далеко от цивилизации, рядом нет города. Само Кутурчинское Белогорье очень большое. Там много тайных троп и еще неизведанных маршрутов. При этом рельеф там сложный», — отметил Исиченко.
