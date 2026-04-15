Гид рассказал о скрытых тропах в районе исчезновения семьи Усольцевых

В горно-таежной местности Кутурчинского Белогорья, где в сентябре во время турпохода пропала семья Усольцевых, находится множество незаметных, тайных тропинок и маршрутов, сообщает ТАСС .

Как рассказал гид по Белогорью Алексей Исиченко, заблудиться в этих местах очень легко. Местность в этом районе достаточно отличается.

«Во-первых, тем, что это место далеко от цивилизации, рядом нет города. Само Кутурчинское Белогорье очень большое. Там много тайных троп и еще неизведанных маршрутов. При этом рельеф там сложный», — отметил Исиченко.

