В китайце спустя 20 лет нашли проглоченный в детстве ртутный градусник

В Китае 32-летний мужчина обратился к врачам с жалобами на боли в животе и выяснил, что все это время внутри него находился термометр, который он проглотил еще в детстве, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на SCMP.

В ходе обследования медики заметили инородный предмет в двенадцатиперстной кишке. По их словам, градусник мог повредить кишечник и спровоцировать внутреннее кровотечение.

Пациент рассказал, что случайно проглотил ртутный термометр в 12 лет, но тогда не сказал об этом родителям.

Операция продлилась около 20 минут. При этом извлеченный градусник остался целым — стерлась только измерительная шкала.

