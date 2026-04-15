В китайце спустя 20 лет нашли проглоченный в детстве ртутный градусник
В Китае 32-летний мужчина обратился к врачам с жалобами на боли в животе и выяснил, что все это время внутри него находился термометр, который он проглотил еще в детстве, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на SCMP.
В ходе обследования медики заметили инородный предмет в двенадцатиперстной кишке. По их словам, градусник мог повредить кишечник и спровоцировать внутреннее кровотечение.
Пациент рассказал, что случайно проглотил ртутный термометр в 12 лет, но тогда не сказал об этом родителям.
Операция продлилась около 20 минут. При этом извлеченный градусник остался целым — стерлась только измерительная шкала.
