15-градусное тепло ожидается в Московском регионе в среду
В Подмосковье и столице в среду прогнозируется теплая погода, температура поднимется до плюс 13 — плюс 15 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной с прояснениями погоде местами пройдет небольшой дождь.
Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм рт. ст.
Предстоящей ночью термометры в регионе покажут плюс 4 — плюс 6 градусов, днем 16 апреля — от плюс 14 до плюс 16. Местами может пройти небольшой дождь.
