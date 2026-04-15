2 человека погибли в пожаре в доме и мастерской этно-художника в Новой Москве
Фото - © Медиасток.рф
В результате пожара, который произошел на территории частного дома в деревне Сосенки ТиНАО Москвы, погибли два человека, сообщает пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.
Ранее стало известно, что в Сосенках горят частный дом и художественная мастерская этно-мастера Федора Удольского.
Сигнал о возгорании поступил в 04:45 в среду по номеру 112. На место сразу выехали пожарные. Там горели дом и хозпостройка. Огонь распространился на второй частный дом.
В результате происшествия погибли два человека. Пострадали два человека, их передали работникам скорой помощи для доставки в больницу.
Пожар потушили в 08:05.
