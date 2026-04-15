Дом и художественная мастерская загорелись в Новой Москве

Возгорание началось в двухэтажном доме в 04:45 в среду. Затем огонь перекинулся на соседнюю хозпостройку. Общая площадь пожара – 140 кв. м, в доме рухнула крыша, после чего пламя перекинулось на еще одно строение, а потом и на другой дом.

В результате ЧП погиб 70-летний мужчина. Сам этно-мастер доставлен в больницу с ожогами. Кроме того, с переломом ног госпитализирован 29-летний мигрант, предположительно, подсобный рабочий.

Как рассказал Удольский, в доме были еще два человека, их еще не нашли.

