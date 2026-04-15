Место укуса лосиной мухи может зудеть, покраснеть и немного припухнуть

Главный специалист по направлению «инфекционные болезни» сети клиник «Будь Здоров» Андрей Матюхин сообщил РИАМО, что теоретическая возможность заражения боррелиозом при укусе лосиной мухи существует, так как возбудителя в насекомом находили.

«Однако случаев подтвержденного заболевания человека боррелиозом именно после укуса оленьей кровососки в доступных источниках не описано. Риск заражения инфекциями от этого насекомого считается значительно ниже, чем от иксодовых клещей. Независимо от всего, после укуса оленьей кровососки рекомендуется понаблюдать за своим состоянием», — говорит Матюхин.

Он добавил, что место укуса оленьей кровососки может зудеть, покраснеть и немного припухнуть. Врач успокоил, что это нормальная реакция, дискомфорт вскоре пройдет сам, с чем также могут помочь антигистаминные препараты.

Поводом для обращения к врачу должны стать: появление и увеличение красного пятна вокруг укуса, оно также называется — кольцевидная эритема. За медицинской помощью тоже нужно обращаться при явной аллергической реакции, которая выражается обширным отеком и затруднением дыхания.

Также тревожный знак, по словам врача: ухудшение общего самочувствия: повышение температуры, головная боль, ломота в суставах, спустя нескольких недель после укуса.

