Назвал щенком: пьяный мужик душил и ударил головой парня в Свердловской области

В Полевском на улице Торопова пьяный мужчина душил и ударил головой 15-летнего подростка, пострадавшего госпитализировали, сообщает «E1.RU | Новости Екатеринбурга» .

Как рассказала мама парня, нападение произошло 14 апреля вечером. Мужчина также кидался и на нее. Друзья подростка отвезли его в больницу. Медики диагностировали у пациента ушибы мягких тканей головы и шеи.

Женщина уверена, что мужчина напал на ее сына просто так.

«Мой мальчик вообще не знает его. Он знаком с его сыном, потому что они вместе учатся. Конфликтов между ними нет, они просто здороваются и все», — поделилась мама пострадавшего.

Она добавила, что силовики задержали нападавшего, но позже его якобы отпустили.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.