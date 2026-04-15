Глаз опух, на асфальте кровь: не говорящий по-русски курьер сбил дедушку

В 3-м Павелецком проезде в столице произошло ДТП. Курьер на электровелосипеде не успел притормозить и сбил пожилого человека, который переходил дорогу в неположенном месте, сообщает Telegam-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».

Вокруг было много свидетелей. Они утверждают, что пострадавший действительно переходил дорогу не по пешеходному переходу, однако курьер ехал на слишком большой скорости, поэтому не успел затормозить. Пенсионер упал на асфальт и потерял сознание.

«Удар был очень сильный: разбит затылок, на правом виске ссадины и кровь, опух глаз, на асфальте кровь. Мужчина не помнил, как оказался на скамейке, куда его довел курьер и прохожий», — сообщают очевидцы.

Курьер позвонил в экстренные службы, но, поскольку говорить по-русски он не мог, парню помог с общением неравнодушный молодой человек. Он сообщил, что у пострадавшего затылок в крови, ему нужна срочная помощь. Мужчину госпитализировали.

