У пользователей Telegram крадут данные под видом продления премиум-подписки

Россияне начали активно получать сообщения от разных контактов, где говорилось, что им отправили бонус — 12-месячное продление подписки на премиум. Для продления следует нажать на кнопку «Активировать». Но после выполнения действия мошенники получают доступ к аккаунту и банковским счетам жертвы, с которых он оплачивал покупки в мессенджере.

Аферисты так пользуются сложностями с оплатой премиум-подписки в Telegram после 1 апреля.

Например, жительница Краснодарского края рассказала, что «подарок» пришел от пользователя, с которым она никогда не общалась. Девушка хотела нажать на кнопку «Получить», но в последний момент позвонила автору и узнала, что его аккаунт взломали. При этом в кнопке «Активировать» был переход к банковским картам пользователя.

План злоумышленников таков: получить доступ к аккаунту, чтобы делать с него рассылку его контактам и расширять количество тех, кто нажмет кнопку «Активировать» и будет взломан. Число пострадавших может быстро увеличиваться.

