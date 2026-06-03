Родственники группы Дятлова требуют возобновить дело

Родственники туристов, погибших в 1959 году на Северном Урале, более пяти лет добиваются возобновления уголовного дела. Адвокат Евгений Черноусов считает, что расследование в СССР закрыли с нарушениями, сообщает RT .

Адвокат сестры Игоря Дятлова Евгений Черноусов заявил, что в 1959 году дело закрыли со множеством нарушений. По его словам, расследование прекратили из‑за «отсутствия подозреваемых», хотя его должны были лишь приостановить.

Юрист напомнил о публикации 1990 года, в которой бывший следователь Иванов утверждал, что установленные причины смерти не соответствуют действительности. Черноусов считает, что после выхода статьи дело обязаны были возобновить, а автора — допросить.

«Он писал, что все, указанное в деле, неправда, извинялся перед родственниками. А о реальной причине смерти якобы знают первый секретарь обкома, второй секретарь, прокурор области. Он опубликовал это, видя, что СССР распадется. Почему причину смерти в статье не указал?» — заявил адвокат.

Черноусов добавил, что публикация, которую он назвал «явкой с повинной», до сих пор может служить основанием для возобновления дела. Родственница Дятлова также настаивает на возбуждении дела по статье об убийстве, чтобы провести эксгумацию тел.

2 февраля 1959 года на Северном Урале при невыясненных обстоятельствах погибли девять туристов под руководством Игоря Дятлова.

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