В Подмосковье собрано более 120 тыс наказов в новую народную программу

Жители Подмосковья внесли в обновленную народную программу «Единой России» более 120 тысяч наказов. Об этом в ходе форума «Подмосковье», где партия и областное правительство отчитались о работе за пять лет, заявил секретарь регионального отделения, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Как пояснил Брынцалов, сбор предложений от граждан организован через первичные отделения, во время встреч с людьми в микрорайонах, на сельских территориях, а также в беседах с коллективами предприятий.

«В Подмосковье проходят и отраслевые встречи — профессиональное сообщество региона также по каждой теме выработает свои предложения в новую программу. Идет глубокая экспертная проработка каждого направления — от сельского хозяйства, промышленности и экономики, до решения вопросов демографии, здравоохранения и экологии», — отметил Игорь Брынцалов.

Парламентарий также напомнил, что благодаря совместным усилиям правительства и партии наказы жителей из народной программы, сформированной в 2021 году, удалось исполнить практически полностью.

«Несмотря на то, что работа велась в непростых условиях пандемии, санкционного давления и специальной военной операции, выполнение народной программы в Подмосковье приближается к 100%. Все это формирует доверие жителей к партии и людям, которые ее представляют», — подчеркнул он.

В своем выступлении Брынцалов уделил особое внимание социальным объектам. За пять лет в Московской области капитально отремонтировали 245 школ и построили 166 новых. Кроме того, возвели 167 детских садов, а еще 97 капитально отремонтировали. Благодаря этому в учреждениях образования появилось почти 50 тысяч дополнительных мест.

По его словам, серьезные перемены коснулись и системы здравоохранения: обновление первичного медицинского звена затронуло более двух миллионов жителей региона.

Игорь Брынцалов подчеркнул, что одним из ключевых направлений работы партии и регионального правительства остается поддержка участников СВО и их семей.

«„Единая Россия“ постоянно находится на связи с бойцами и их близкими, а за каждым депутатом в каждом округе закреплены семьи мобилизованных и контрактников. С начала СВО подмосковные партийцы вместе с жителями и бизнесом направили на передовую свыше 20 тысяч тонн гуманитарной помощи. Кроме того, в народную программу были включены меры поддержки участников СВО, и уже принято более 40 решений регионального уровня», — рассказал Брынцалов.

Отдельно секретарь подмосковного отделения «Единой России» остановился на подготовке к выборам депутатов Мособлдумы и Государственной думы. Он отметил, что по итогам предварительного голосования Подмосковье показало один из лучших результатов в стране — как по числу кандидатов, так и по количеству проголосовавших. Для участия в процедуре заявились свыше 900 претендентов, а проголосовали за них более 635 тысяч избирателей.

«Победителями предварительного голосования стали 129 человек: действующие депутаты, представители разных отраслей, предприниматели, молодежь и герои специальной военной операции», — сообщил Игорь Брынцалов.

Среди них: Герой России, медсестра из Ступино Людмила Болилая, участник СВО Сергей Пешкин, олимпийский чемпион Александр Легков, руководитель подмосковного фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова, а также главы муниципалитетов и руководители предприятий.

В завершение своего выступления Игорь Брынцалов от имени победителей предварительного голосования обратился к губернатору Московской области с просьбой возглавить партийную команду на предстоящих выборах в Госдуму и Мособлдуму. Андрей Воробьев ответил согласием. «Единая Россия» — это лицо власти на всех уровнях: муниципальном, региональном, федеральном. Она взяла на себя ответственность за выполнение обещаний и на предстоящих выборах должна подтвердить доверие людей. Мы — огромный регион, у нас самое большое количество избирателей в стране — 6,6 миллионов человек. Это большая ответственность. Я очень рассчитываю на каждого из вас и точно не сомневаюсь в нашей команде», — сказал Андрей Воробьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.