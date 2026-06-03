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Преступники с ножом отняли у фурри головы от костюмов в парке Битца в Москве

В московском парке Битца совершено вооруженное нападение на участников тематического сообщества фурри. Вечером 2 июня у трех представителей субкультуры отобрали головы от костюмов, сообщается в сообществе в ВК « Фурри-встречи в Москве ».

Группа неизвестных лиц, используя нож в качестве угрозы, похитила у отдыхающих элементы авторских костюмов — сьютные головы.

Пострадавшие пожаловались в правоохранительные органы. Благодаря своевременному звонку в экстренные службы сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемых в разбое. Похищенное имущество находится в процессе передачи законным владельцам.

На фоне случившегося организаторы тематических встреч опубликовали перечень рекомендаций по безопасности. Фурри советуют избегать одиночных прогулок в костюмах вне рамок основных мероприятий.

В случае опасности они могут пожаловаться в полицию, чтобы ее сотрудники отыскали виновных с помощью системы «Умный город». Также молодые люди могут задействовать законные средства самообороны, включая газовые баллончики, при возникновении угрозы жизни и здоровью.

Представители субкультуры фурри одеваются в костюмы антропоморфных животных. Подобные персонажи есть в мультфильмах, комиксах и иных произведениях культуры.

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