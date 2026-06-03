В Жуковском отремонтируют шесть лестниц на городских территориях

В Жуковском в 2026 году капитально отремонтируют шесть лестниц на общественных территориях города. Работы уже начались на нескольких адресах, сообщил глава округа Андроник Пак, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Решение о ремонте приняли по итогам пеших обходов и обращений жителей на личных приемах, выездных администрациях, а также через системы «Инцидент» и «Добродел». По словам Андроника Пака, в перечень вошли наиболее изношенные объекты, требующие капитального обновления.

«В ходе работ здесь будут полностью заменены все изношенные конструкции, а также восстановлена опорная система», — пояснил глава городского округа Жуковский.

Сейчас работы ведутся у домов №6 и №8/1 на улице Дугина, а также у дома №10 на улице Солнечной. В дальнейшем подрядчик приступит к ремонту лестниц по адресам: улица Дугина, дом 10 и дом 17; улица Гагарина, дом 22; улица Советская, дом 6 у ЗАГСа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.