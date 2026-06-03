В Можайском округе начали асфальтировать дворовые дорожки

В Можайском округе подрядчик приступил к асфальтированию пешеходных дорожек во дворе домов №4а на улице Дмитрия Пожарского и №4 на улице 20 Января. Работы ведутся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2026 году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Комплексное благоустройство дворовой территории на улице Дмитрия Пожарского, дом №4а, совместно с домом №4 на улице 20 Января выходит на завершающий этап одного из ключевых видов работ. Подрядчик уже демонтировал старое покрытие и вывез строительный мусор.

Сейчас специалисты укладывают новое асфальтовое покрытие на пешеходных дорожках. Обновленные маршруты свяжут двор с расположенными поблизости социально значимыми объектами и обеспечат удобный и безопасный подход для жителей.

После завершения работ по пешеходной сети начнется ремонт внутриквартальных проездов и устройство парковочных карманов. Затем во дворе установят новые скамейки и урны, а также проведут озеленение.

Это второй двор в округе, где в 2026 году стартовало благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды». Ранее работы начались у дома №26 на улице 20 Января: там уже обустроены тропинки вокруг здания и готовится основание под асфальтирование дорожек к соседним домам.

Всего в этом году комплексное благоустройство затронет четыре дворовые территории округа, включая адреса на улицах 20 Января, Дмитрия Пожарского, Красноармейской, Фрунзе, Московской и Желябова. На всех объектах предусмотрены новые проезды, парковки, современные скамейки, урны и зеленые зоны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.