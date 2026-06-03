В Домодедове аренда участка выросла до 4 млн рублей в год

В Подмосковье на торгах с 25 по 29 мая 2026 года провели 80 аукционов по земельно-имущественным объектам. Самую высокую цену зафиксировали в городском округе Домодедово — годовая аренда участка достигла более 4 млн рублей, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области совместно с региональным центром торгов за неделю организовал 80 аукционов. Самой результативной стала процедура по аренде земельного участка площадью 8 соток для ведения личного подсобного хозяйства в селе Растуново городского округа Домодедово.

Стартовая цена годовой аренды составляла 299 824,80 рубля. В торгах участвовали 10 претендентов. В результате аукциона стоимость увеличилась в 14 раз и достигла 4 086 610,34 рубля в год.

После заключения договора арендатор сможет выкупить участок при условии строительства и регистрации жилого дома, пригодного для круглогодичного проживания.

Подобрать земельный участок или помещение в Московской области можно на региональном портале торгов ЕАСУЗ. Сервис позволяет выбрать объект по расположению, площади, стоимости и формату приобретения — аренда или продажа, а также построить маршрут до ближайшей инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.