На ПМЭФ представили кроссовер Volga K40

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Кроссовер Volga K40 показали на стенде возрожденного бренда на ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме презентовали кроссовер K40 от возрожденной марки Volga, сообщает RT .

Кроссовер Volga K40 представили на площадке Петербургского международного экономического форума. Модель показали в рамках экспозиции возрожденного автомобильного бренда.

Автомобиль продемонстрировали участникам и гостям форума на стенде компании. Кадры с презентации опубликовал корреспондент RT.

Ранее бренд Volga объявил о возвращении на рынок. Представленный на ПМЭФ K40 стал одной из первых моделей в новой линейке марки.

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