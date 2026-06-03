На ПМЭФ представили кроссовер Volga K40
Кроссовер Volga K40 показали на стенде возрожденного бренда на ПМЭФ
Фото - © Пресс-служба Volga/РИА Новости
На Петербургском международном экономическом форуме презентовали кроссовер K40 от возрожденной марки Volga, сообщает RT.
Кроссовер Volga K40 представили на площадке Петербургского международного экономического форума. Модель показали в рамках экспозиции возрожденного автомобильного бренда.
Автомобиль продемонстрировали участникам и гостям форума на стенде компании. Кадры с презентации опубликовал корреспондент RT.
Ранее бренд Volga объявил о возвращении на рынок. Представленный на ПМЭФ K40 стал одной из первых моделей в новой линейке марки.
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