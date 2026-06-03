Учителя Подмосковья получат 150 тыс рублей за двух стобалльников

В Московской области педагогам выплатят по 150 тыс рублей за подготовку двух и более выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ. В 2025 году такую поддержку получили 103 учителя. Также в регионе действуют гранты для школ с высокими образовательными результатами, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Подготовить стобалльника — это огромный труд. Поэтому в Подмосковье для педагогов, подготовивших двух и более стобалльников, предусмотрено денежное поощрение. В прошлом году такую выплату получили 103 учителя», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что в регионе поддерживают и школы, ученики которых становятся победителями и призерами регионального и заключительного этапов олимпиады. Экспертный совет по итогам конкурсного отбора начисляет учреждениям баллы, а набравшие наибольшее количество получают финансовую поддержку.

«В 2026 году гранты выделены 80 общеобразовательным организациям на сумму 600 млн рублей. Эти средства получает школа и самостоятельно распределяет их между педагогами», — пояснил спикер.

В этом году гранты получили четыре школы из Балашихи: гимназия №2 имени М. Грачева, школа №26 имени Героя России В. Н. Никишина, лицей и школа №10.

По словам Брынцалова, в прошлом году почти 700 выпускников региона сдали ЕГЭ на 100 баллов, более 4 тыс. школьников окончили обучение с золотой медалью. С 2021 года в рамках Народной программы «Единой России» в Подмосковье построено 168 школ и капитально отремонтировано 342 школы и детских сада.

В области действует система материальной поддержки педагогов. Молодым специалистам при трудоустройстве выплачивают 150 тыс. рублей, в течение первых трех лет ежемесячно доплачивают по 6 тыс. рублей. За классное руководство предусмотрены надбавки от 11 до 16 тыс. рублей в месяц. Учителя также могут получить компенсацию аренды жилья от 20 до 30 тыс. рублей, для семей педагогов — до 45 тыс. рублей, а также воспользоваться программами «Социальная ипотека» и «Бюджетная ипотека».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.