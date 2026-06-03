Башкирия представила на ПМЭФ «Древо шежере»

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«Древо шежере» на ПМЭФ отвечает на вопросы и предсказывает тренды

На стенде Башкирии на Петербургском международном экономическом форуме показали интерактивное «Древо шежере», которое, как заявили организаторы, «ответит на любые вопросы и предскажет тренды», сообщает RT .

Инсталляцию разместили в экспозиции региона на ПМЭФ. Ее представили как технологичный объект, способный взаимодействовать с посетителями форума.

По замыслу авторов, «Древо шежере» отвечает на вопросы гостей и формирует прогнозы, связанные с актуальными тенденциями. Проект стал одной из центральных точек стенда Башкирии.

Петербургский международный экономический форум проходит с участием представителей власти, бизнеса и экспертов из разных регионов и стран.

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