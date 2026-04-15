Семья риелторов пыталась купить землю в Крыму в 20 раз дешевле ее стоимости

Семья риелторов попыталась приобрести участок земли в Севастополе по цене 61 тыс. рублей, хотя его рыночная стоимость составляла 1,2 млн рублей, сообщает «Mash на волне» .

Супруги нашли льготника и, сделав доверенность, оформили бесплатную аренду земельного участка в Орловке на Качинском шоссе. Через несколько дней участок был переоформлен на семью риелторов.

Затем на территории возвели небольшое деревянное строение, которое попытались представить как жилой дом, чтобы приобрести землю без торгов по льготной стоимости. В профильном департаменте проверили и отказали — постройку жилой не признали.

В отношении супружеской пары возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

